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Aksaray'da Resepsiyon Görevlisi Bıçaklandı

Aksaray'da Resepsiyon Görevlisi Bıçaklandı
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Aksaray'da bir otelde kaldığı sırada resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya, bir müşteri tarafından göğsünden bıçaklandı. Olay sonrası Kaya hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise yakalandı.

AKSARAY'da Sinan K. (40), kaldığı otelde kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı (41) göğsünden bıçakladı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 4 gündür otelde konaklayan Sinan K., belirlenemeyen nedenle kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Durumu fark eden otel çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 68 Aksarayspor'un taraftar grubu liderlerinden de olan Ahmet Kaya, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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