Aksaray'da ramazan ayı öncesi market ve restoranlarda denetim gerçekleştirildi
Aksaray'da Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri market ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi. Ürün raf ve kasa fiyatları ile son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, haksız rekabeti engellemeyi hedefliyor.

Aksaray'da ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim yapıldı.

İl Müdürü Ünal Aksoy'un da katılımıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, market ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi.

Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran, son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesini amaçlıyor.

Aksoy, kent genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
