Aksaray'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Aksaray'da Vali Murat Duru başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılında yapılacak projeler ve 2025 yılı yatırım programı hakkında bilgiler verildi. Toplamda 157 projenin yer aldığı yatırım programıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Aksaray'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Murat Duru başkanlığında Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonun'nda düzenlenen programda 2026 yılında kentte yapılacak projeler ele alındı.

Duru, 2025 yılı 4. Dönem Yatırım Programında, proje bedeli 27 milyon olan 157 projenin yer aldığını hatırlattı.

Bu projelerin önceki yıllar harcamaları toplamı 3 milyar 557 milyon olduğunu belirten Duru, şunları kaydetti:

"2025 yılı sonu itibarıyla 157 projeden 98'i bitirilirken 40'ı devam etmekte, 19'u ise ihale ya da proje aşamasındadır. Bu toplantılarla hem geçtiğimiz yıldan kalan projeleri hem de yeni yapacağımız projeleri konuşacağız. Ayrıca tüm kurumlardan müdürlerimiz burada olduğu için yapılacak işlerde hızlandırma olacak."

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

