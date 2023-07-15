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Aksaray'da Cep Telefonu Hırsızlığı Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

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Aksaray'da iş yerlerinden cep telefonu çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, Ş.B. ve K.G. isimli zanlılar yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da cep telefonu hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerinden telefon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, telefonları çaldığı öne sürülen Ş.B. ve K.G'yi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki saklandıkları ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Aksaray Güncel Haberler

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