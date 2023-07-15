Aksaray'da Cep Telefonu Hırsızlığı Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da iş yerlerinden cep telefonu çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, Ş.B. ve K.G. isimli zanlılar yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi.