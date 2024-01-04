Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Aydemir, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtarılan can" karesine oy veren Aydemir, " Gazze : Kanıt" kategorisinden de Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını oyladı.

Aydemir, çevre ve yaşam kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", spor kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın haberlerini ve fotoğraflarını her zaman takip ettiğini belirten Aydemir, şöyle konuştu:

"Deprem ve Gazze konuları ciddi anlamda yüreklerimizi dağladı. Hepimiz koşarak deprem bölgesine gittik. Tarifsiz ve anlatılamayacak acıları yerinde insanımızla birlikte yaşadık. Seçkideki fotoğrafları görünce anılarımız ve acılarımız aklımıza geldi. Hala da seçkideki müthiş karelerin etkisindeyim. Gazze'deki katliamlar yüreklerimizi parçalıyor. Dünyanın dört bir yanındaki tepkilerden nasıl bir durum söz konusu olduğu ortaya çıkıyor. Seçkide yer alan fotoğrafların bir tanesinde stadyumlardaki tepki görülüyor. Yeni bir yıla girdik, inşallah bu yıl dünyaya sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin. AA, çalışanlarını kutluyorum, emeği geçenlerin ellerine sağlık."