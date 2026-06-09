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Akkuyu NGS'de temsili nükleer yakıt demetleri yüklendi

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Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde, 163 temsili nükleer yakıt demeti reaktör basınç kabına yüklendi. Bakan Bayraktar, yıl sonuna kadar ilk elektrik üretiminin hedeflendiğini açıkladı.

TÜRKİYE'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinde, reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetleri yüklendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Akkuyu NGS'nin devreye alma programındaki kritik aşamalardan biri olan yükleme işlemi kapsamında, toplam 163 temsili nükleer yakıt demeti reaktör basınç kabına yerleştirildi. Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar, 5 gün boyunca kesintisiz şekilde sürdü. Nükleer Düzenleme Kurumu'nun gözetimi altında uluslararası güvenlik gerekliliklerine uyumlu şekilde yürütülen operasyonla tesisin mekanik, hidrolik, termal sistemleri ile yapısal dayanıklılığı test edildi.

SIRADA SOĞUK VE SICAK TESTLER VAR

Temsili yakıt yükleme operasyonunun tamamlanmasının ardından reaktörün üst kısmına ait ekipmanların montaj çalışmalarına geçilecek. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ise birinci güç ünitesini devreye alma sürecindeki aşamalardan biri olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testleri gerçekleştirilecek.

'TAKVİMİN EN ÖNEMLİ AŞAMALARINDAN BİRİNİ TAMAMLADIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili resmi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 1'inci ünitesinde, devreye alma takviminin en önemli aşamalarından birini daha başarıyla tamamladık. Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. Sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getireceğiz. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya'da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırarak enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz" dedi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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