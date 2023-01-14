Akıllı İnsansız Araştırma Gemisi Çin'in Güneyinde Hizmete Girdi
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Zhuhaiyun adlı akıllı insansız araştırma gemisi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde kullanım için Perşembe günü resmen teslim edildi.
Zhuhaiyun adlı akıllı insansız araştırma gemisi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde kullanım için Perşembe günü resmen teslim edildi.
Çeşitli deniz testlerinden başarıyla geçen gemi, bağlı olduğu limana geri döndü.
Araştırma gemisi, otonom navigasyon ve uzaktan kumanda işlevlerine sahip. Geminin güç, itiş, yapay zeka ve operasyon destek sistemlerinin tümü bağımsız olarak Çin tarafından geliştirildi.
Geminin, denizlere ilişkin bilimsel araştırmalarda uygulamaya yönelik problemlerin çözümüne yardımcı olması amaçlanıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel