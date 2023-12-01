Akhisar Belediyesi Mahallelerdeki Çalışmalarını Sürdürüyor

Akhisar Belediyesi, kırsal alanda bulunan mahallelere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son 5 yılda, meydan düzenlemelerinden ulaşım yollarının asfaltlanmasına, park yapımlarından tarım arazi yollarının düzenlenmesine kadar birçok alana uzun süredir yapılmayan çalışmalarla mahallelerin yaşam kalitesi önemli ölçüde arttırıldı.

Akhisar Belediyesi, kırsal alanda bulunan mahallelere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son 5 yılda, meydan düzenlemelerinden ulaşım yollarının asfaltlanmasına, park yapımlarından tarım arazi yollarının düzenlenmesine kadar birçok alana uzun süredir yapılmayan çalışmalarla mahallelerin yaşam kalitesi önemli ölçüde arttırıldı.

Akselendi, Ballıca, Beyoba, Dağdere, Kayalıoğlu, Mecidiye, Medar, Süleymanlı, Zeytinliova gibi nüfusu yoğun mahalleler, belediyenin çalışmalarıyla kısa bir sürede yepyeni bir görünüme kavuştu.

MEYDAN ÇALIŞMALARI İLE BELDELER IŞIL IŞIL OLDU

Akhisar Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar arasında önceliği meydan düzenlemeleri yer aldı. Bu düzenlemeler, mahallelerin sosyal yaşamına katkı sağlarken aynı zamanda estetik anlamda da önemli bir değişim ve canlılık getirdi.

Meydan çalışmalarının yanı sıra yıllardır bakımsız kalan ve ulaşımı olumsuz etkileyen bağlantı yolları önceliklendirilerek, bu yollar, sıcak ve soğuk asfaltlar ile kaplandı. Bu yolların asfalt uygulamalarıyla modernize edilmesiyle ulaşım daha güvenli ve kolay hale getirildi. Mahalle içlerindeki bozuk ve bakımsız yollar da ihmal edilmedi. Belediye, bu sorunu gidermek için yoğun bir iyileştirme çalışması başlattı ve birçok sokak parke taşı, asfalt yama çalışmaları ile yeniden düzenlendi.

Yıllarca bakımsız kalan birçok park alanı da Akhisar Belediyesi tarafından yenilendi ve mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Bu parklar, modern oyun alanları ve dinlenme noktalarıyla çocuklar başta olmak üzere mahalle halkının ihtiyaçlarına cevap verdi.

Temel hizmetlerin yanı sıra 'Süt kuzusu' projesi ile mahalledeki 1-5 yaş arası çocuklara süt ulaştırıldı.

Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı gerçekleştirmesi amaçlanarak camilerde düzenli temizlik çalışmaları yapıldı, ihtiyaç duyulan malzeme ve onarım desteği sağlandı.

Beldelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birçok okulda öğrencilerin daha iyi eğitim almaları adına kütüphane yapımları, spor alanı düzenlemeleri ile okulların ve okul yollarının fiziki iyileştirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

"BUNLAR DAHA BAŞLANGIÇ"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Yıllardır hizmetten mahrum kalan, tabiri caizse 'çivi çakılmayan' beldelerimiz bizim dönemimizde hizmete kavuştu. 5 yıllık görev süremde şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim; Akhisar'da dokunmadığımız, hizmet götürmediğimiz mahalle, köy kalmadı. Özellikle büyükşehir yasası ile hizmetten mahrum kalan büyük beldelerimiz, özlemini çektiği hizmetlerin birçoğuna kavuştu. Ama bunlar daha başlangıç. Hem merkezde hem de köylerde çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz. Halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak, onlara huzurlu, güvenli ve mutlu bir yaşam, yaşanabilir bir kent sunmak için mücadele edeceğiz. Başta belediye ekiplerimiz olmak üzere, desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Akhisar halkına çok teşekkür ederim" dedi.