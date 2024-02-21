Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akın, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "çevre ve yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın Huzurunda" adlı fotoğraflarını oylayan Akın, "spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" karesini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can" fotoğrafını tercih eden Akın, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Ali Jadallah'ın "Son sığınak" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Toplumsal bilinci artırma ve tarih önünde belge oluşturma görevini de üstleniyor"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Bu yarışma, Türkiye ve dünyadan seçkin fotoğraflarla yılın öne çıkan olaylarını belgelemekte ve böylesine anlamlı bir platformun parçası olmak gerçekten onur verici." diyen Akın, şunları kaydetti:

"Özellikle bu yıl 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' gibi hayati konulara odaklanarak, yaşanan acılara rağmen umudun ve direncin hikayelerini paylaşmayı seçmiş olmaları takdire şayan. Geleneksel hale gelen bu yarışmanın sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal bilinci artırma ve tarih önünde belge oluşturma görevini üstlenmesi, onun değerini daha da artırmakta. Bu tür etkinlikler, kültürler arası anlayışı ve dayanışmayı pekiştirirken, aynı zamanda dünya gündeminin önemli anlarını ölümsüzleştirmemize olanak tanıyor."

Akın, oylamanın daha geniş katılımla gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulundu.