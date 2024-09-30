Akdeniz Üniversitesi'nde Kuşaklararası Spor Etkinliği

Akdeniz Üniversitesi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında "Kuşaklararası Spor Etkinliği" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, üniversite yerleşkesinde program düzenlendi.

Etkinlikte, gençler ve yaşlılar fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, katılımcılara karbonmonoksit ölçümü, sağlık bilgilendirmesi ve diyetisyen kontrolü yaptı.

Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, düzenledikleri etkinlikle nesiller arası bağ kurarak aktif ve sağlıklı yaşlanma konusuna dikkati çektiklerini belirtti.

Yaşamın her döneminde aktif olmanın, sadece ileri yaşlarda değil, genç nesiller için de sürdürülebilir bir sağlık anlayışının temellerini oluşturduğunu bildiren Yaylagül, "Hedefimiz, gençlerin bu önemli alışkanlıklarını edinmesi ve ileri yaşa gelenlerin zinde, sağlıklı kalmalarına yardımcı olabilmektir. Spor, bu süreçte kilit bir rol oynuyor unutmayalım ki yaşlanma bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu yeni başlangıç, sağlıklı, aktif ve katılımcı bir yaşam sürmekle mümkündür." ifadesini kullandı.