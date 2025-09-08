Akçaabat'ta Sahil Park Yenileniyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Sahil Park'ın ikinci etabında yapılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Park'ın ikinci etabındaki çalışmalara marina ve balıkhane arasındaki alanda sürdürülüyor.

İkinci etapta yapılacak çalışmalara ek olarak butik spor sahası yapılacağı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin de işbirliğinde Akçaabat-Yıldızlı kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolunun hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, vatandaşların taleplerini dikkate alarak ilçenin her yerine hizmet götürdüklerine işaret ederek, "Amacımız, hemşehrilerimizin huzur ve refah içinde yaşayabilecekleri, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği, ailelerimizin birlikte vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaktır." ifadesini kullandı.