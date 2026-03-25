Akaryakıtta tabela yine değişti! Zamların ardından bu kez çifte indirim
Orta Doğu'daki savaş nedeniyle akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bu kez indirim geldi. Motorine gelen 3 TL 72 kuruş ile benzine gelen 55 kuruşluk zam tabelaya yansıdı.
- 25 Mart itibarıyla benzin fiyatına 55 kuruş, motorin fiyatına 3,72 lira indirim uygulandı.
- İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin litre fiyatları 62,29 TL ile 63,68 TL arasında, motorin litre fiyatları 73,84 TL ile 75,39 TL arasında değişiyor.
- Brent petrol fiyatı 23 Mart'ta 96,96 dolara geriledikten sonra 99,46 dolara yükseldi.
Akaryakıt fiyatlarında son zamların ardından bu kez indirim geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanırken, yeni fiyatlar 25 Mart itibarıyla pompaya yansıdı. Büyükşehirlerde litre fiyatları yeniden şekillenirken, indirim özellikle motorinde daha belirgin oldu.
ABD/İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini sekteye uğratırken enerji tesislerini de hedef haline getirdi. Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip boğazda yaşanan aksaklıklar, akaryakıt piyasalarında dalgalanmayı sürdürüyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si bu hat üzerinden gerçekleşirken, doğalgaz ihracatı için de stratejik bir rol üstleniyor.
BRENT PETROLDE DALGALI SEYİR
Brent petrol fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırının beş gün ertelendiğini açıklamasının ardından 23 Mart’ta 96,96 dolara kadar geriledi. Ancak fiyatlar yeniden yükselişe geçerek sabah saat 07.55 itibarıyla 99,46 dolara çıktı.
İNDİRİM POMPAYA YANSIDI
Akaryakıt fiyatları son günlerde art arda değişti. Dün motorine 6 lira 58 kuruş, benzine ise 1 lira zam gelmişti.
Son gelişmelerle birlikte gece yarısından itibaren benzin ve motorine indirim uygulandı. Motorinde 3,72 lira, benzinde ise 55 kuruş indirim yapıldı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İşte tabelaya yansıyan indirim sonrası 3 büyükşehirde ortalama akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin litre fiyatı: 62.43 TL
Motorin litre fiyatı: 73.98 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)
Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
Motorin litre fiyatı: 73.84 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 63.41 TL
Motorin litre fiyatı: 75.12 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 63.68 TL
Motorin litre fiyatı: 75.39 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL