Ak Partili Seydi Gülsoy: İstanbul Finans Merkezi'nin Vergi İndirimi 2047'ye Uzatılacak

(TBMM) - AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle kamu borçlarında taksit süresi 72 aya çıkarıldığını, ihracatçıya 16 puanlık indirim getirildiğini ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) teşviklerinin 2047'ye uzatılması ve teknoloji girişimlerine "pay senedi" desteği öngörüldüğünü söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, kanun teklifine ilişkin sunum yaptı. Dünya ekonomisinin küresel salgın, enerji krizleri ve yüksek enflasyon gibi tarihi kırılmalar yaşadığını belirten Seydi Gülsoy, Türkiye'nin bu süreçte güvenilir bir liman olduğunu savundu. Gülsoy, sunumunda şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine zorlu ve belirsizlikler dolu bir dönemde ülkemiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü altyapısı, genç ve dinamik nüfusu, stratejik coğrafi konumu ve üretim kapasitesiyle bölgenin en güvenilir ülkelerinden biri olmuştur. Türkiye artık sadece Doğu ile Batı arasında bir köprü değil; üretimin, ticaretin, finansmanın, teknolojinin, lojistiğin ve diplomatik etkileşimin merkezi haline gelmiştir."

Kamu borçlarında 72 ay taksit ve 1 milyon lira teminatsız tecil

Kanun teklifinin en dikkat çeken maddelerinden biri olan kamu borçlarının tasfiyesine ilişkin düzenlemeyi detaylandıran Gülsoy, devletin alacağını tahsil ederken "cezalandırıcı değil, kolaylaştırıcı" bir yaklaşım sergilediğini belirterek, bu adımın özellikle KOBİ'ler için "ciddi bir nefes alma" olacağını vurguladı. Gülsoy, mükelleflere sağlanan kolaylıkları şöyle sıraladı:

"Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle vergi ve diğer kamu borçlarının tahsil işlemlerinde mükelleflerimize önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Mevcut durumda 36 ay olan azami taksit süresini 72 aya çıkartıyoruz. Teminat alınmaksızın tecil edilecek borç tutarını ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. Bu düzenleme borcunu ödemek isteyen ancak geçici ekonomik zorluklarla karşılaşan vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin yanında olduğumuz anlamına gelmektedir."

"Sadece arsa ekonomisi değil, üretim ekonomisi"

İhracatın "üretim ve istihdam" demek olduğunu ifade eden Gülsoy, kurumlar vergisinde yapılacak indirim oranlarına ilişkin, "Yüzde 25 olarak uygulanan genel kurumlar vergisinde indirime gidilmektedir. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumların ihracat kazançlarında yüzde 9 oranında vergi uygulanacaktır. Bu oran 16 puanlık bir indirim anlamına gelmektedir. Diğer ihracatçı kurumların kazançlarına ise yüzde 14 oranında vergi uygulanması öngörülmektedir. Sadece arsa ekonomisi değil, üreten, imal eden, katma değer oluşturan, dünya pazarına mal satan bir ekonomik yapıyı destekliyoruz" bilgisini paylaştı.

İstanbul'un tarihi mirasını modern finansal yapıyla birleştirdiklerini belirten Gülsoy, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) küresel rekabet gücünü artırmak için vergi indirim sürelerinin uzatıldığını kaydetti:

"İstanbul Finans Merkezi'nin hizmet ihracat kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi süresini 2031'den 2047'ye kadar uzatıyoruz. Ayrıca, katılımcı finansal kuruluşların finansal harçlardan muafiyet süresini beş yıldan yirmi yıla çıkarılmaktadır. Bir yatırımcı yatırım kararı alırken yalnızca bugünkü avantaja bakmaz, önündeki on yılı, yirmi yılı da öngörmesi gerekmektedir."

Transit ticarette vergi sıfırlanıyor

Transit ticaretin küresel ticarette merkez ülke olmanın en önemli araçlarından biri olduğunu ifade eden Gülsoy, "Bu teklifle, İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının transit ticaret faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara yönelik indirim oranı da yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılmaktadır. İFM dışında faaliyet gösteren kurumlar içinse transit ticaret kazançlarının yüzde 95'i vergi dışı bırakılmaktadır" dedi.

Teknoloji girişimcilerine "pay senedi" teşviği

Teknoloji ekosistemini büyütmek amacıyla personelin şirkete ortak olmasını kolaylaştırdıklarını söyleyen Gülsoy, şu bilgileri verdi:

"Teknoloji şirketlerindeki çalışan personele verilen pay senetlerindeki vergi istisna sınırı yıllık brüt ücretinin 1 katından 2 katına çıkarılmaktadır. Çalışanların pay senedi yoluyla şirkete ortak edilmesi hem aidiyeti artırırken hem de girişimin büyümesi motivasyonu güçlendirecektir. Ayrıca, Teknogirişim Rozeti sahibi şirketlerin paya dönüştürebilir borç sözleşmesi yoluyla yatırım almaları kolaylaştırılmaktadır. Dijital şirketlerin kuruluşundan itibaren üç yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatlarından muaf tutulması öngörülmektedir. Bu teklif, teknolojik girişimcilerimize 'Devlet senin yanında' diyen güçlü bir mesajımızdır."

"Varlık barışı" için son tarih 31 Temmuz 2027

31 Temmuz 2027 tarihine kadar yapılacak bildirimlerde para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının milli ekonomiye dahil edilmesini sağlayacaktır. Varlıkların devlet iç borçlanma senetleri veya kira sertifikaları gibi araçlarda tutulması süresine göre yüzde 0 ila yüzde 5 arasında değişen kademeli vergi oranı uygulanacaktır. Şartlara uyulması halinde bildirilen varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması öngörülmektedir. Biz kayıt dışı alanı daraltırken aynı zamanda ekonomiye de yeni kaynak kazandıran, makul, dengeli, teşvik edici yaklaşım teklif ediyoruz."

Kaynak: ANKA