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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan, Şarköy'de esnafı ziyaret etti

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan, Şarköy'de esnafı ziyaret etti
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Şarköy ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak talepleri dinledi ve hayırlı işler diledi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Şarköy ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İlçedeki iş yerlerini gezen Özcan, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretlerde esnafın talep ve görüşlerini de dinleyen Özcan, vatandaşlarla sohbet etti.

Özcan, Şarköy'ün çalışkan ve üretken insanlarıyla Tekirdağ'ın önemli ilçelerinden biri olduğunu belirtti.

Esnafın ilçe ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Özcan, emek ve alın teriyle çalışan işletme sahiplerinin aynı zamanda mahalle kültürünün ve toplumsal dayanışmanın önemli temsilcileri olduğunu kaydetti.

Vatandaşların ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Özcan, Şarköy için çalışmaya ve vatandaşlarla bir arada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen
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