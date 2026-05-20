AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Gölbaşı'nda ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret eden İleri, daha sonra Ankara Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İleri, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında iş yeri sahipleriyle görüş alışverişinde bulunan İleri, vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

İleri'ye programında, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.