AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey kentteki yurt kapasitesini değerlendirdi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, kentte yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayacak kapasitenin mevcut olduğunu ve yurt sorununun bulunmadığını bildirdi.

Canbey, yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesir'de gençlik ve spor alanında toplam 5 milyar 369 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.

Sadece yurt yatırımlarına 2,5 milyar liranın üzerinde kaynak aktarıldığını kaydeden Canbey, kentte bugün itibarıyla 18 öğrenci yurdunun hizmet verdiğini ifade etti.

Yurtların toplam kapasitesinin 17 bin 456 kişiye ulaştığını aktaran Canbey, şunları kaydetti:

"Halihazırda 13 bin 580 öğrencimiz bu yurtlarda konaklıyor ve yaklaşık 4 bin boş kontenjanımız mevcut. Muhalefetin her yıl sahneye koyduğu 'yurt krizi' senaryoları başlamadan gerçekleri paylaşmak istedik. Rakamlar ortada. Şehrimizde yurt sorunu bulunmuyor."

Canbey, gelecek hafta gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin ve ailelerinin, üniversite tercih döneminde gençlerin gönül rahatlığıyla Balıkesir Üniversitesini seçebileceğini belirterek, yüksek kapasiteli modern yurtlarla öğrencileri en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduklarını kaydetti.