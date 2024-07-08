AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, emekli maaşına zam, Suriye ile ilişkiler, Gazze ve UEFA'nın Merih Demiral kararına ilişkin konuştu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM ÇALIŞMALARI

"En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor. Karar verilmiş değil. 'Şu zamana yetişir mi?' diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP'nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz.



UEFA'NIN MERİH DEMİRAL KARARI

Milli takımımızı en güçlü şekilde tebrik ediyoruz. Merih Demiral'a verilen ceza asla kabul edilemez bir ceza. Bu ceza UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklamadan önce belli yerlerde yayınlanması bunun üzerinde bir siyasi gölge olduğunu net bir şekilde gösterdi.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

En önemli meselemiz Gazze'de gelişen olaylardır. Barışın önündeki yegane unsur Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan Netanyahu hükümetidir. Netanyahu barbarlığına net bir şekilde tavır alınmadığı sürece kimsenin barıştan bahsetmesinin sahiciliği yoktur.

ESED'E DAVET MESAJI VE SURİYE İLE İLİŞKİLER

13 yıldan beri süren bir tablo var. Normalleşme konusu bütün dünyada gündem oldu. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Herhangi bir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı bir tutum içerisinde bulunulmasını hoş görmeyiz. Oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değildir. Orada teröristan kurdurulma çabalarınadır. Kayseri'de ve Suriye'de meydana gelen olaylar birtakım provakatörlerin iş başında olduğunu gösteriyor. Normalleşme söylemine karşı sabotajlar söz konusu olmuştur."