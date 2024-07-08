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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası yaptığı açıklamada, "En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, emekli maaşına zam, Suriye ile ilişkiler, Gazze ve UEFA'nın Merih Demiral kararına ilişkin konuştu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM ÇALIŞMALARI

"En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor. Karar verilmiş değil. 'Şu zamana yetişir mi?' diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP'nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

UEFA'NIN MERİH DEMİRAL KARARI

Milli takımımızı en güçlü şekilde tebrik ediyoruz. Merih Demiral'a verilen ceza asla kabul edilemez bir ceza. Bu ceza UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklamadan önce belli yerlerde yayınlanması bunun üzerinde bir siyasi gölge olduğunu net bir şekilde gösterdi.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

En önemli meselemiz Gazze'de gelişen olaylardır. Barışın önündeki yegane unsur Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan Netanyahu hükümetidir. Netanyahu barbarlığına net bir şekilde tavır alınmadığı sürece kimsenin barıştan bahsetmesinin sahiciliği yoktur.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

ESED'E DAVET MESAJI VE SURİYE İLE İLİŞKİLER

13 yıldan beri süren bir tablo var. Normalleşme konusu bütün dünyada gündem oldu. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Herhangi bir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı bir tutum içerisinde bulunulmasını hoş görmeyiz. Oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değildir. Orada teröristan kurdurulma çabalarınadır. Kayseri'de ve Suriye'de meydana gelen olaylar birtakım provakatörlerin iş başında olduğunu gösteriyor. Normalleşme söylemine karşı sabotajlar söz konusu olmuştur."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Ömer Çelik AK Parti Zam Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (40)

Ugur Cicek:

Bu emekliler birgün bu şaşalı hayatıniza LEVYE sokucak

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Ömer:

Kök maaşı 10 bin TL' nin altında olupda hazine yardımı ile 10 bin TL maaş alanların maaşını hazine yardımı ile 12 bin TL yapacağız. Kök maaşı 10 bin TL ve üzeri olanlararada % 24.73 zam vereceğiz. Emekliler yılı emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun

yanıt33
yanıt4
Murat Erzine:

En düşük emekli maaşı 17 bin lira olmalı biran evvel çözüm bulunmalı

109
5
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Zafer Ayyıldız:

Olur başka derdin varmı yarım ekmeğe tam porsiyon köfte istiyorsun herkes aynı emekli maaşını alsın yani sigorta prim günü prim miktarını zaten sen ödedin değilmi insanların

yanıt12
yanıt23
Gerard Dirivia:

Kardeş devlet yolu bulmuş. Yüzde 20-40 arası herşeye vergisi ötvsi ıvırı zıvırı bilmem nesi zammı geldi. Kiralar 10 bin liradan 20-30 arasına çıkmış. Bir ev sahibi ya da dükkan sahibinede çıkıpta ''arkadaşım sen 10 bin lira olan kira bedelini 15-20 bine çıkaramazsın öyle bir zammı biz bile yapmıyoruz'' diyebiliyor mu? Serbest bıraktı neden? Ne kadar çok kira bedeli o kadar çok yüzde 20 vergisi. Emeklide seviniyor 2 bin lira zam geldi diye, cebinden çıkanın farkında değil

yanıt4
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Abdulmenav Aydemir:

25 bin olmali 17 daire kirasi

yanıt3
yanıt0
YıldızlardaKAYAR *:

Bu kafayla yol almaya devam edin kurt yediği ayazı unutmadığı gibi emekli lerde yediği kazığı unutmayacakkk.

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Osman Altunok:

Biz unutkan oldugumuz icin bu durumdayiz

yanıt9
yanıt0
no NAME:

baslıcam ha!! her gun calısma devam edıyor. her gun haber. her gun gundem. her gun mujde ..verdıgınız 10 bın tl onuda alında herkes rahatlasın vereceklerı 1000 2000 tl zam onuda mujde dıye yuturacaklar kendılerıne pay cıkartacaklar gecti o gunler yolun sonu size gozuktu 25 yılı heder ettınız

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ekrem celebi :

Alin o zamı musait yerinize ..... anladiniz siz onu

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