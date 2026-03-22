AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katar'da helikopter kazasında şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN'da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve ASELSAN'ın başı sağ olsun. Katar Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden mensuplarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
