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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, yalan söyleyemez, ekonomik şeylerle manipüle edemez. Milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe suikast düzenleyemez."

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, yalan söyleyemez, ekonomik şeylerle manipüle edemez. Milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe suikast düzenleyemez."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, yalan söyleyemez, ekonomik şeylerle manipüle edemez. Milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe suikast düzenleyemez."

Kaynak: AA
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