AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, yalan söyleyemez, ekonomik şeylerle manipüle edemez. Milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe suikast düzenleyemez."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, yalan söyleyemez, ekonomik şeylerle manipüle edemez. Milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe suikast düzenleyemez."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, yalan söyleyemez, ekonomik şeylerle manipüle edemez. Milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe suikast düzenleyemez."
Kaynak: AA