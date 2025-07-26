AK Parti Sözcüsü Çelik, Endonezya ile milli muharip uçak KAAN'ın satışı için imzalanan sözleşmeyi değerlendirdi Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Endonezya ile milli muharip uçak KAAN'ın satışı için yapılan anlaşmanın, Türkiye'nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneği olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Endonezya ile milli muharip uçak KAAN'ın satışı için yapılan anlaşmanın, Türkiye'nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneği olduğunu bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) 48 KAAN satışı için Endonezya ile imzalanan sözleşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öz güven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesinin her alanda ülkeyi ilerletmeye devam ettiğini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Endonezya ile yapılan milli muharip uçak 'KAAN' anlaşması, Türkiye'nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir. Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'mız ve TUSAŞ başta olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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