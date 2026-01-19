Haberler

AK Parti Sivas milletvekilleri Aksu ve Toy, şehre yapılacak yatırımları anlattı

AK Parti Sivas milletvekilleri Aksu ve Toy, şehre yapılacak yatırımları anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, 2026 yılında kente yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Ak Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, 2026 yılında kente yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Ak Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Aksu, Sivas'ın uzun yıllardır bekleyen kronik sorunlarının tek tek çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Sivas'a sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirten Aksu, İl Sağlık Müdürlüğü için 10 bin metrekarelik yeni hizmet binasının yapımına başlanacağını müjdeledi.

Aksu, Suşehri'ne aile ve diş sağlığı merkezi, Ulaş, Doğanşar ve Koyulhisar ilçelerine 10 yataklı devlet hastanelerinin yatırım programına alındığın ifade ederek, ilçelerdeki sağlık altyapısının büyük ölçüde yenileneceğini dile getirdi.

Kuzey Çevre Yolu'nun 23,2 kilometre uzunluğunda olacağını ve yaklaşık 6,4 milyar lira maliyetle hayata geçirileceğini vurgulayan Aksu, projenin şehiriçi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağını kaydetti.

Milletvekili Toy da eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi vererek, 2026 bütçesinde eğitime ayrılan payın yüksek olduğunu dile getirdi.

Toy Cumhuriyet Üniversitesine 9,7 milyar lira, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ise 785 milyon lira bütçe ayrıldığını açıkladı.

Kent merkezi ve ilçelerde yeni okul binaları ile öğretmenevlerinin yatırım programına alındığını belirten Toy, tarihi eserlerin restorasyonu kapsamında Ulu Cami, Güdük Minare ve Çifte Minareli Medrese'de çalışmaların başlayacağını dile getirdi.

Ak Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ise AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Sivas'ın kalkınması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kente önemli yatırımlar kazandırıldığını söyledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz

Kan donduran vahşetle ilgili ilk yorumu geldi! Mesajı çok net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

90+5'te kahreden gol! Galibiyeti saniyelerle kaçırdılar
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda
Tişrin Barajı'nın altında SDG'ye ait mühimmat deposu bulundu

Burası cephe değil baraj! Teröristler bakın ardında neler bırakmış
Reddedilemez diyerek duyuruldu: Orkun Kökçü'ye devasa teklif

Reddedilemez diyerek duyuruldu: Orkun'a devasa teklif