Haberler

AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan yeni yol yatırımları açıklaması

AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan yeni yol yatırımları açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Sivas'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek iki önemli yol projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Sivas'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek iki önemli yol projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Aksu, yazılı açıklamasında, Suşehri Şerefiye il yolu ile Suşehri, Gölova, İmranlı il yolu projelerinin yapım çalışmalarının başladığını ve yatırımların bölge ulaşımına büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Toplam 15,3 kilometre uzunluğundaki Suşehri Şerefiye il yolunun sathi kaplamalı tek yol standardında yapıldığını dile getiren Aksu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 5 kilometrelik yol ve bir heyelan ıslahı çalışmalarının 2026 yılı içinde tamamlanmasını planlıyoruz. Ayrıca 43 kilometre uzunluğundaki Suşehri, Gölova, İmranlı il yolunda da çalışmalar başladı. Bu yol da bitümlü sıcak karışım kaplama standardında yapılacak. 2025 yılı içinde toprak işlerinin tamamlanması hedefleniyor. Sivas'mızın her köşesinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın destekleriyle ilimizin her bölgesine hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.