AK Parti Samsun Milletvekilleri Havza'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ak Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş ve Ersan Aksu, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş ile Aksu, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Muş, burada yaptığı açıklamada, Havza'nın geleceğinin organize sanayi bölgesinde (OSB) olduğunu belirterek, "Havza OSB 10 bin dekar oluyor. Karadeniz'de bu büyüklükte bir OSB yok. Bu sayede büyük yatırımcılar Havza'da yatırım imkanına kavuşacak. Samsun Büyükşehir Belediyesinde Halit Doğan, Havza'da adayımız Murat İkiz ile inşallah güzel hizmetler devam edecek. Samsun Büyükşehir ve Havza Belediyemiz inşallah uyum içerisinde bizlerinde desteği ile sizlere hizmet edecektir." dedi.

Daha sonra Muş ve Aksu, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKK) Başkanı Ömer Büyük ile oda üyeleriyle bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Muş ve Aksu, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve Havza Ziraat Odasını Başkanı Coşkun Genç'i de ziyaret etti.

Ziyaretlerde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz de bulundu.