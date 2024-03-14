Üye Girişi
Haberler

AK Parti Samsun Milletvekilleri Havza'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Güncelleme:

AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş ve Ersan Aksu, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Muş ve Aksu, Havza'da bulunan çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ak Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş ve Ersan Aksu, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş ile Aksu, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Muş, burada yaptığı açıklamada, Havza'nın geleceğinin organize sanayi bölgesinde (OSB) olduğunu belirterek, "Havza OSB 10 bin dekar oluyor. Karadeniz'de bu büyüklükte bir OSB yok. Bu sayede büyük yatırımcılar Havza'da yatırım imkanına kavuşacak. Samsun Büyükşehir Belediyesinde Halit Doğan, Havza'da adayımız Murat İkiz ile inşallah güzel hizmetler devam edecek. Samsun Büyükşehir ve Havza Belediyemiz inşallah uyum içerisinde bizlerinde desteği ile sizlere hizmet edecektir." dedi.

Daha sonra Muş ve Aksu, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKK) Başkanı Ömer Büyük ile oda üyeleriyle bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Muş ve Aksu, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve Havza Ziraat Odasını Başkanı Coşkun Genç'i de ziyaret etti.

Ziyaretlerde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz de bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Muş Ersan Aksu AK Parti Samsun Havza Muş Yerel Haberler Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yomra adayı Ahmet Salih Kalaycı kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Yomra belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şalpazarı adayı Ahmet Kıran kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Şalpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sürmene adayı Recep Kalyoncu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Sürmene belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ortahisar adayı Ümit Çebi kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Ortahisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Of adayı Mustafa Saral kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Of belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Maçka adayı Hikmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Maçka belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Köprübaşı adayı Selim Üçüncü kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Köprübaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hayrat adayı Behram Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Hayrat belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Düzköy adayı Fevzi Serdar kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Düzköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dernekpazarı adayı Zeki Avni Usta kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Dernekpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çaykara adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çaykara belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çarşıbaşı adayı Abdullah Kul kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çarşıbaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beşikdüzü adayı Ahmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Beşikdüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Arsin adayı Ali Topal kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Arsin belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Araklı adayı Şakir Şahintaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Araklı belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title