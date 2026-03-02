AK Parti'nin Vergi Düzenlemeleri TBMM'ye Sunuldu

(TBMM) - Ak Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu vergi düzenlemelerini de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 4 Mart Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Emekli ikramiye artışına ilişkin düzenlemenin teklifte yer almamasına ilişkin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan bölgedeki savaş ve ortaya çıkan riskler nedeniyle kaynak sıkıntısına işaret eden AK Partili kaynaklar, yeni vergi paketi veya ekonomiyle ilgili düzenlemeler gelip gelmeyeceği konusunda, şu anda "mevcudun korunmaya çalışıldığını" belirtti.

Ak Parti tarafından bugün TBMM Başkanlığına sunulan, kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi için yüzde 10 oranında stopaj, vakıf üniversiteleri bünyesindeki sağlık kurumlarının kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması, her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam harcamalarının vergi matrahından düşülemeyecek harcamalar kapsamına alıması, KDV ile ilgili olarak yabancılara konut satışı ve sağlık hizmeti gibi alanlardaki tam istisnaların kısmi istisnaya dönüştürülmesi, bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamının 240 binden 300 bine çıkarılması, afet konutlarının peşin satışında indirim uygulanması gibi düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.

AK Partili kaynaklar, emekli bayram ikramiyesine yapılacak artışla ilgili düzenleme beklenirken teklifte neden bu düzenlemenin yer almadığı konusunda "bölgedeki savaş ortamına" işaret etti ve "bölgesel savaş riskleri nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyat artışları ile tedarik zincirinden kaynaklı sıkıntılar olduğunu" anlattı.

Emekli bayram ikramiyesine artışla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nda veya Genel Kurul'daki görüşmeler aşamasında bir düzenleme olup olmayacağı konusunda, AK Partili kaynaklar şu anda böyle bir konunun gündemde olmadığı yanıtı verdi. Kaynaklar, Türkiye'de 17 milyon 783 bin emekli bulunduğunu, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması halinde, finans giderleriyle birlikte Ramazan ve Kurban bayramları için toplam 44 milyar lira kaynak ayırmak gerektiğini vurgulayarak, Hazine'nin böyle bir kaynağı olmadığını kaydetti.

Emekli bayram ikramiyesine artış yapılmayan bir durumda, bölgedeki savaş nedeniyle yeni bir vergi paketi gelip gelmeyeceği, ekonomiye ilişkin başka düzenlemeler yapılıp yapılmacağı konusunda ise AK Partili kaynaklar, şu anda "mevcudun korunmaya çalışıldığını", böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını ifade etti.

Kaynak: ANKA