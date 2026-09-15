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AK Parti MKYK Üyesi Develi, Gümüşhacıköy'ü ziyaret etti

AK Parti MKYK Üyesi Develi, Gümüşhacıköy'ü ziyaret etti
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AK Parti MKYK Üyesi Abdulkadir Develi, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesini ziyaret etti.

Ak Parti MKYK Üyesi Abdulkadir Develi, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesini ziyaret etti.

Develi, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi, partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.

"Türkiye Yüzyılı" kapsamında teşkilat buluşmalarını sürdürdüklerini belirten Develi, dünyadaki gelişmelerin Türkiye ekonomisini de etkilediğini söyledi.

Enerji ve gıda fiyatları ile ticaret yollarındaki değişimlere dikkati çeken Develi, "110 dolara giden bir petrol fiyatı var. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Avrupa'da büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi. Türkiye ise gıda ve enerjiye erişim ile güvenli ticaret ve lojistik yolları sayesinde güvenli liman konumunda." dedi.

Develi, enflasyonla mücadelenin sürdüğünü ancak küresel şartların vatandaşlara doğru anlatılması gerektiğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Develi, şehit ve gazilerin verdiği mücadele ile savunma sanayisindeki gelişmelerin bugün gelinen noktada önemli rol oynadığını anlattı.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Ömer Civek, Kadın Kolları Başkanı Gonca Bilgin ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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