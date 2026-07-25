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AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, meslek kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, meslek kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
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AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, kentteki çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, kentteki çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Nebati, Mersin Ekonomi Platformunca Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda çeşitli oda, dernek ve meslek platformlarının temsilcilerinin taleplerini dinleyen Nebati, güzel ve verimli bir program yaptıklarını söyledi.

Mersin'in önemli bir şehir olduğunu belirten Nebati, "Mersin, imajının dışında çok büyük değerleri olan, nitelikli, kaliteli ve ülke ekonomisine, coğrafyasına, kendi ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan bir şehir. Dolayısıyla bu şehre yapılacak bir yatırım, Mersin'de atılacak bir adım, ortaya konulacak olan bir irade, herhangi bir şehirde beklenen performansın çok daha üstünde bir karşılık verecektir. Ona inanıyorum." diye konuştu.

Nebati, Mersin'in ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından basına kapalı süren toplantıya, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

Kaynak: AA
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