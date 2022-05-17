AK Parti'li Durmuşoğlu, yol yapım çalışmalarını inceledi - Haberler

OSMANİYE (AA) - Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'de devam eden yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Durmuşoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Mehmet Seyitoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy ile Osmaniye ve ilçelerinde devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Durmuşoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere, Kadirli-Ceyhan, Mehmetli-Sumbas, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi yolu ve Karatepe yolu projelerini yerinde gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yol çalışmalarına emin adımlarla devam edildiğini belirten Durmuşoğlu, "Türkiye genelinde ve bölgemizde bölünmüş yol, viyadük, köprüler, tüneller gibi ihtiyaca göre çalışmalar belirlenen plan ve program dahilinde devam ediyor." diye konuştu.