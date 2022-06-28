AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Önümüzdeki süreçte dünyayı enerji krizi ve gıda krizi bekliyor. Kendi kendine yeten ülkelerin ayakta kalacağı bir sürece doğru eviriliyoruz." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Osman Sayın Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılış törenine katıldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, her bireyin yaşadığı şehre ve ülkesine karşı sorumlulukları olduğunu söyledi.

Gençlere seslenen Ünal, "Sevgili sporcular, sizin sorumluluğunuz yarın bu ülkeyi omuzlayabilecek şekilde kendinizi yetiştirmektir. Bizim sorumluluğumuz ise sizlere bu imkanları sunmak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldan beri bu ülkenin gençleri dünyadaki gençlerle rekabet edebilsinler, kendilerini yetiştirebilsinler diye büyük bir mücadele veriyor." dedi.

Ünal, bir ülkeyi ayakta tutan en temel unsurlardan birisinin aidiyet duygusu olduğunu ve sorumlulukları aidiyetlerin belirleyeceğini belirterek, gençlerden aidiyetlerine sahip çıkmalarını istedi.

Dijital medyanın giderek yaygınlaştığına işaret eden Ünal, gençlere kalplerini, ruhlarını dijital medyaya mahkum etmemelerini tavsiye etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Ünal, "Geleneksel Tarla Günü" etkinliğine katıldı

Ünal, daha sonra özel bir tohumculuk firması tarafından düzenlenen Geleneksel Tarla Günü etkinliğine katıldı.

Serada yetiştirilen ürünleri inceleyen Ünal, tohum geliştirmenin kıymetli ve stratejik bir konu olduğunu belirtti ve firma yetkililerini kutladı.

AK Parti iktidarları öncesinde Türkiye'nin çok ciddi tohum sıkıntısı yaşadığını ifade eden Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuda olduğu gibi tohumculukta da attığı adımlarla Türkiye'yi dünyada şu anda oldukça iyi bir noktaya getirdiğini vurguladı.

Ünal, önümüzdeki süreçte dünyayı iki büyük krizin beklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte dünyayı enerji krizi ve gıda krizi bekliyor. Kendi kendine yeten ülkelerin ayakta kalacağı bir sürece doğru eviriliyoruz. Son Kızılderili reisinin söylediği bir şey vardı, 'Beyaz adam paranın yenilmeyecek bir şey olduğunu öğreneceksiniz.' Pandemi, insanlara paranın karın doyurmadığını gösterdi. Yani paranız olsa bile eğer üretiminiz yoksa, lojistiğiniz, tedarik zinciriniz yoksa para ne yapacak ki? Paranın satın alma gücü bir yere kadar. Bugün özellikle Avrupa'nın yaşadığı en temel sorunlardan birisi, üretim krizi. Çünkü, tedarikte bağımlı hale gelen ülkeler tedarik zinciri kırıldığı anda geçmiş olsun. Biz son 20 yıldan beri Türkiye ile ilgili her şeyi planlarken iki şeye dikkat ettik. Bu kapsamda şehirlerimizi kendi kendine yetecek şehirler olarak planladık ve Türkiye'yi kendi kendine yetecek bir ülke olarak planladık."

Buğday ithal edildiği için eleştirildiklerini anımsatan Ünal, buğdaya ihtiyaç duyulduğu için değil, ürüne dönüştürülüp ihraç etmek amacıyla ithal edildiğini, Türkiye'nin şu anda yüzde 85'lere yaklaşan üretim kapasitesiyle son derece iyi bir noktaya ulaştığını söyledi.

Ünal, yaşanan sorunların tüm dünyadaki küresel krizin bir sonucu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün brent petrolün varili 18 dolardan 120 dolara kadar çıkıyorsa bu küresel bir sorun demektir. Bugün enerji krizi bütün dünyada ciddi bir sorun olarak önümüzde. Hiper enflasyon, bütün dünyanın ciddi bir sorun olarak önünde. Tedarik zincirinde ortaya çıkan kırılmalar ciddi bir sorun olarak önümüzde. Emtia fiyatları ciddi bir sorun olarak önümüzde ve bütün bunların üstüne maalesef, ısrarla çözümü konusunda Türkiye'nin gayretlerine rağmen, Rusya-Ukrayna savaşının daha da büyüme ihtimali, bütün dünyada ciddi bir tedirginlik oluşturuyor. Çünkü Rusya ve Ukrayna'nın ortak bir özelliği var, Rusya ve Ukrayna dünyanın tahıl deposu oldu adeta. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna'da ortaya çıkan savaşta, Türkiye şu anda önemli bir rol üstlenmiş durumda. Rusya ve Ukrayna üzerinden dünyanın tahıl ihtiyacını karşılayacak kanallar, yollar oluşturma çabası içinde Türkiye."

Dünyanın yüzyıl önce yaşanan sanayi devrimiyle beraber girmiş olduğu değişim sürecinin yerini dijital çağ ile yeni bir dönüşüme bıraktığını, bunun sonucunda yeni bir dünya düzeni ortaya çıktığını anlatan Ünal, Türkiye'nin bu süreçten pozitif anlamda ayrışarak çıkacağını dile getirdi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile ilgililer katıldı.