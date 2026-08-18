AK Parti'den Türk Yatırım Fonu ile ortak proje görüşmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev ile bir araya gelerek ortak yatırım projelerinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Zorlu, İstanbul merkezli fonun girişimciler arasında ikili ve çoklu yatırım projelerini değerlendirmeye başladığını belirtti.
(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev ile bir araya geldi. Zorlu, "Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev ile ortak yatırım projelerimizin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduk" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev ile bir araya geldi. Zorlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev ile ortak yatırım projelerimizin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduk. İstanbul merkezli Türk Yatırım Fonu, girişimcilerimiz arasında ikili ve çoklu yatırım projelerini değerlendirmeye başlamıştır. Hayırlar getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı.