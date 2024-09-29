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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri Düzce'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri Düzce'de Ziyaretlerde Bulundu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Partisinin İl Başkanlığında, teşkilat mensuplarıyla toplantıda bir araya gelen İleri, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti, Teknopark'ı gezdi.

Daha sonra Konuralp bölgesinde, tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ne geçen İleri'ye, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü eşlik etti.

Özlü'den çalışmalar hakkında bilgi almasının ardından partililerle Düzce Galericiler Sitesi'ni ziyaret eden İleri, sohbet ettiği esnafa hayırlı işler diledi.

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'na ve Düzce Bilim Merkezi'ne de uğrayan İleri, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İleri, 2022 yılında Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın babaevini de ziyaret ederek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Kent merkezinde sadece engelli gençlerin çalıştığı kafedeki müzikli programda dezavantajlı bireylerle buluşan İleri, son olarak Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ni gezerek gençlerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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