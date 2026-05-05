Şirketlere Vergi Avantajları ile "Varlık Barışı"Na İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi Yarın Komisyonda Görüşülecek.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - AK Parti tarafından bugün TBMM Başkanlığına sunulan ve şirketlere vergi avantajları sağlayan, "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin etki analizinde, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun da yapılacak değişiklikle imal ettikleri malları ihraç eden kurumların kazançlarına uygulanan vergi indiriminin kamuya ilave maliyet etkisinin 34 milyar lira olacağı öngörüldü.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından bugün TBMM Başkanlığına sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", vergi sistemi, yatırım ortamı ve finans sektörüne yönelik vergi muafiyet ve indirimlerinde düzenlemeleri kapsıyor. Teklifin yasalaşmasıyla vergi sistemi ve yatırım ortamında kapsamlı değişiklikler yapılması ve Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar açısından cazibesinin artırılması hedefleniyor.

AK Parti ile diğer partilerin uzlaşması sonucu, kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi kararlaştırıldı. Mevzuata göre, komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesi için havale tarihinden itibaren en az 48 saat geçmesi gerekiyor. Teklifin 48 saatten önce görüşülebilmesi için ise Danışma Kurulu tavsiyesinin alınması gerekiyor. AK Parti ile diğer siyasi partilerin vardığı mutabakat doğrultusunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın saat 15.00'te toplanarak kanun teklifini görüşecek. Teklifin, Genel Kurul'da görüşmelerinin ise gelecek hafta yapılması öngörülüyor.

İhracatçıya vergi indirimi maliyet etkisi 34 milyar lira

Kanun teklifinde ihracat odaklı vergi indirimleri de yer aldı. Üretim ve ihracatın daha güçlü desteklenmesi amacıyla imalatçı kurumların ihracat kazançlarına uygulanan vergi oranı 16 puan indirilerek yüzde 9'a çekiliyor. Diğer ihracatçı kurumlar için ise bu oran 11 puanlık indirimle yüzde 14 olarak belirlendi. Hazırlanan etki analizine göre, bu düzenlemenin kamuya ilave maliyet etkisinin 34 milyar lira olacağı öngörülüyor.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki kuruluşlara 2047 yılına kadar yüzde 100 vergi indirimi

Türkiye'yi bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefleyen teklif, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve yeni tanımlanan "Nitelikli Hizmet Merkezleri"ne yönelik teşviklere de yer verildi.

İFM bünyesinde finansal hizmet ihracatı yapan kuruluşlara tanınan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılırken, bu kurumların finansal faaliyet harçlarından muafiyet süresi de 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor. Ayrıca, en az üç farklı ülkede faal olan uluslararası firmalara hizmet verecek "Nitelikli Hizmet Merkezleri" kurulmasına imkan sağlanarak, bu merkezlerin kazançlarına İFM dışında yüzde 95, İFM içinde ise yüzde 100 indirim uygulanması planlanıyor. Bu bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerine ise brüt asgari ücretin 4 katından 6 katına kadar değişen oranlarda gelir vergisi istisnası getirilmesi hedefleniyor.



Kurumlar vergisi indiriminin etkisi ölçülemedi



Kanun teklifinin etki analizinde, İFM'de katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indiriminin süresinin 2047 yılına kadar uzatılmasını öngören düzenlemenin gelir veya maliyet etkisinin ölçülemediği belirtildi.





"Varlık barışı" ve borç yapılandırmasında kolaylık

Bir başka düzenlemeyle ekonomiye kaynak sağlamak amacıyla yurt dışındaki ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması için 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bildirim imkanı tanınıyor. Bildirilen varlıklar üzerinden yüzde 5 vergi alınması öngörülürken, bu varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde tutulma süresine göre vergi oranının yüzde 0'a kadar düşürülmesi ve bildirimde bulunanlar hakkında vergi incelemesi yapılmaması düzenleniyor. Kamu alacaklarının tahsilini kolaylaştırmak adına ise mevcut 36 aylık tecil süresi 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil edilebilecek borç sınırı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.

Kaynak: ANKA