AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Güncelleme:
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gider, mesajında, kadının üretimin içinde, karar mekanizmalarında, eğitimde, bilimde ve kamusal hayatın her alanında varlığıyla toplumu şekillendiren asli bir güç olduğunu bildirdi.

Türkiye'de son yıllarda kadınların eğitimden iş hayatına, girişimcilikten siyasete kadar pek çok alanda daha görünür hale gelmesinin önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Gider, şunları kaydetti:

"Bu kazanımların kalıcı olması ise yalnızca yasal düzenlemelerle değil, fırsatların adil biçimde genişletilmesiyle mümkündür. Kadınların güçlenmesi, toplumun zayıflaması değil; tam tersine toplumun daha sağlam bir zemine kavuşması demektir. Bu nedenle kadınların güven içinde yaşadığı, emeğinin karşılığını aldığı ve potansiyelini özgürce ortaya koyabildiği bir Türkiye için çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tarlada üretime katkı sunan çiftçi kadınlarımızdan bilim ve teknoloji alanında emek veren gençlerimize, ailesini ayakta tutan annelerimizden iş dünyasında yeni yollar açan girişimcilerimize, evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet eden aziz şehit annelerimize kadar hayatın her alanında emek veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadınların emeği, kararlılığı ve vicdanı bu ülkenin en güçlü teminatlarından biridir."

Kaynak: AA / Burak Akay
