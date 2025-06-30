AK Parti Afyonkarahisar İl Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 92. İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda yolsuzluk iddiaları gündeme geldi. İl Başkanı Turgay Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yürütülen yolsuzluk operasyonlarına dikkat çekti.

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 92. İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti İl Başkanı Turgay Şahin, yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yeryüzünün en büyük yolsuzluk ve hırsızlık operasyonlarından birinin yürütüldüğünü söyledi.

Şahin, "Elde edilen paralarla delege satın alınmakta, basın ve troller finanse edilmekte, ülkenin geleceğine ipotek konulmaktadır." dedi.

Toplantıda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, AK Parti TBMM Divan Katip Üyesi ve Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de konuşma yaparak ortak akıl ve birliktelik mesajı verdi.

Toplantının sonunda tüm katılımcılar, danışma meclisi formatında söz alarak görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.

Toplantının kalan bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Güncel
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