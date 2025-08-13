Adana'ya 830 Milyon Lira Spor Yatırımı

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Adana'ya 830 milyon 50 bin lira değerinde spor yatırımları gerçekleştirileceğini belirtti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Adana'nın geçmişten bugüne çok sayıda branşta sporcu yetiştirdiğini ifade etti.

Yatırımların hem sporcuların gelişimine hem de toplum sağlığına katkı sağlayacağını belirten Dağlı, Adana'nın spor altyapısının güçleneceğini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sporun birleştirici gücünü gençlerle buluşturmayı sürdüreceklerini kaydeden Dağlı, "Bu anlamlı projeler için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sayın Ömer Çelik'e, milletvekillerimize ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığına şükranlarımı sunuyorum. Sporun gelişmesine, gençlerimizin geleceğine ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacak bu yatırımların Adana'mıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Yatırım kapsamında, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 2 spor salonlu gençlik merkezi, Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam'da 500 seyirci kapasiteli, aydınlatmalı ve sentetik çim zeminli 5 nizami futbol sahası, Seyhan ve Yüreğir'de 765 seyirci kapasiteli 2 spor salonu, Sarıçam'da 1000 kişilik spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzuyla bazı ilçelerde 16 halı sahanın yapılacağı bildirildi.