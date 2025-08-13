AJet Filosuna İkinci Boeing 737-8 MAX Uçağı Katıldı
AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci Boeing 737-8 MAX uçağını indirdi. Uçak, ABD'den 12 saatlik bir uçuşla Türkiye'ye ulaştı. Yıl sonuna kadar filosuna toplam 10'a yakın uçak eklemeyi planlıyor.
AJet'in filosuna katacağı TC-OHB tescilli ikinci Boeing 737-8 MAX uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilki 9 Ağustos'ta getirilen "Boeing 737-8 MAX" uçaklarının ikincisi de ABD'den 12 saatlik uçuşla Türkiye'ye ulaştı.
Uçak parka alınırken, fabrika çıkışlı üçüncü Boeing 737-8 MAX uçağı da bu ay sonuna kadar İstanbul'a getirilecek.
Uçaklar, kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından tarifeli seferlere başlayacak.
Yıl sonuna kadar ise 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı AJet filosuna katılacak.
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel