AJet Filosuna İkinci Boeing 737-8 MAX Uçağı Katıldı

AJet'in filosuna katacağı TC-OHB tescilli ikinci Boeing 737-8 MAX uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilki 9 Ağustos'ta getirilen "Boeing 737-8 MAX" uçaklarının ikincisi de ABD'den 12 saatlik uçuşla Türkiye'ye ulaştı.

Uçak parka alınırken, fabrika çıkışlı üçüncü Boeing 737-8 MAX uçağı da bu ay sonuna kadar İstanbul'a getirilecek.

Uçaklar, kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından tarifeli seferlere başlayacak.

Yıl sonuna kadar ise 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı AJet filosuna katılacak.