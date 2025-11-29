Haberler

Airbus'tan A320 ve A321neo Modelleri İçin Güvenlik Uyarısı

Güncelleme:
Airbus, A320neo ve A321neo modellerindeki güvenlik tehdidi nedeniyle havayolu şirketlerinden uçakları geçici olarak yere indirmelerini talep etti. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus uçaklarını kontrol etmekte ve gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

(ANKARA) - Uçak üreticisi Airbus, belirlenen bir güvenlik tehdidi nedeniyle, havacılık otoriteleriyle koordinasyon içinde, havayolu şirketlerinden 'A320neo' ve 'A321neo' modellerinde mevcut yazılım ve donanım güvenlik önlemlerini uygulamaları için uçakları geçici olarak yere indirmelerini talep etti.

Airbus'ın A320 uçakları için yayınladığı güvenlik uyarısı sonrası, THY'de 8, AJet'te 7 ve Pegasus'ta belirli A320 uçakları geçici olarak yere indirilirken, tüm havayolu şirketleri EASA ve Airbus ile koordineli şekilde kontrolleri tamamlayıp güvenli uçuşları sürdürüyor. Konuya ilişkin şirket yöneticilerinden açıklamalar üst üste geldi.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün X hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir."

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya yaptığı açıklamada "Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 uçakları için Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Uçuş emniyetini her zaman en üst seviyede tutan AJet olarak filomuzda bulunan ve bu kapsamda değerlendirilen 7 uçağımız gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edecektir. Bu süreçte hem EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor hem de gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum operasyonel süreçlerimizi etkilememektedir. Uçuşlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Pegasus'tan yapılan açıklamada ise, "Airbus, dünyada faaliyet gösteren tüm A320 ailesi uçakları ilgilendiren Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Pegasus Hava Yolları olarak bu kapsamdaki uçaklarımıza ilgili bildirimdeki talimatlara uygun işlemler yapılmaktadır. En emniyetli operasyonu sağlamak amacıyla EASA ve Airbus ile koordineli şekilde süreci hızla yürütmekteyiz. Bu süreçte operasyonumuzun ve misafirlerimizin en az şekilde etkilenmesi için çalışmaktayız. Uçuş iptal ve gecikmeleri için bilgilendirmeleri takip etmenizi rica ederiz." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
