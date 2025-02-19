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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İş Dünyası ile Aile Dostu Projeleri Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İş Dünyası ile Aile Dostu Projeleri Görüştü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB ve TİSK yöneticileriyle bir araya gelerek aile dostu çalışma hayatı ve sosyal haklar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Göktaş, çalışan refahını artıracak politikaların oluşturulacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyetlerle bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile Yılı kapsamında, ortak projeler geliştirerek işbirliği yapabilecekleri paydaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Akkol ve beraberlerindeki heyetle bir araya gelerek aile dostu çalışma hayatı, sosyal haklar ve iş-aile dengesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Çalışanların refahını artırırken aileyi güçlendirecek politikalar üretmeyi sürdüreceğiz. Ortak akılla hayata geçireceğimiz çözümler, iş dünyasında daha dengeli ve kapsayıcı bir yapının oluşmasına katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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