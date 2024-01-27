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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Eyüpsultan'da Sömestr Festivali'ne katıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan'da gerçekleşen Sömestr Festivali'nde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara iyi tatil dileğinde bulunan Göktaş, patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan'da gerçekleşen Sömestr Festivali'nde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara iyi tatil dileğinde bulunan Göktaş, patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen Sömestr Festivali'ne katıldı. Festivalde Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de yer aldı. Bakan Göktaş burada çocuklarla bir araya gelerek, sohbet edip, gösterileri izledi.

"GÜZEL TATİLLER DİLİYORUM"

Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Köken'e program için teşekkür etti ve aralarında geçen diyaloğu da çocuklara aktararak, "Çocuklarımız çok eğleniyor, onların yüz maskelerini gördükçe ben de açıkçası onlar kadar eğlenmek istiyorum. Az önce başkanımıza dedim ki, Roller Coaster'a beraber binelim mi? Sizce binmek istedi mi? Korkuyormuş… Benle Roller Coaster'a binmek isteyen var mı? Bu çocuklar çok cesur" dedi.

Göktaş, "Kıymetli çocuklar her birinize güzel tatiller diliyorum. İnşallah tatiliniz güzel geçiyordur. Eğleniyorsunuz değil mi? Kitap okuyor musunuz? Her birinizi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Anneler, babalar, sizleri de tebrik ediyorum inşallah bu etkinliklerden de 15 günlük bu ara tatilde en verimli şekilde güzel zaman geçiriyorsunuzdur, en güzel şekilde faydalanıyorsunuzdur. Biz de sizleri kıskanıyoruz ama sizlerin de eğlencenize devam etmenizi istiyoruz. Her birinizi gözlerinden öpüyorum. Başarılar diliyorum. Karneler güzel mi? Yılsonuna da güzel olacak değil mi? " ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıtarak festivalden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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