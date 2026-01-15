Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Türkonfed Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve heyetini ziyaret etti.

Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Sönmez ve heyetini ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede; bağımsız iş dünyasının sektörel yapısı ve ulusal ekonomi politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunularak, partimizin çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi."