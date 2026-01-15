Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Türkonfed Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez'i Ziyaret Etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile ulusal ekonomi politikaları ve bağımsız iş dünyasının sektörel yapısı üzerine görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede partinin çözüm önerileri istişare edildi.
(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve heyetini ziyaret etti.
Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Sönmez ve heyetini ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede; bağımsız iş dünyasının sektörel yapısı ve ulusal ekonomi politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunularak, partimizin çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi."