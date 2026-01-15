Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Türkonfed Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile ulusal ekonomi politikaları ve bağımsız iş dünyasının sektörel yapısı üzerine görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede partinin çözüm önerileri istişare edildi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve heyetini ziyaret etti.

Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Sönmez ve heyetini ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede; bağımsız iş dünyasının sektörel yapısı ve ulusal ekonomi politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunularak, partimizin çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'da 16 yaş altında sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı

Kararın ardından ülkede milyonlarca hesap kapatıldı
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Yıldız isme yaptığı teklif ortaya çıktı
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Avustralya'da 16 yaş altında sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı

Kararın ardından ülkede milyonlarca hesap kapatıldı
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Mahkemede ortalık karıştı! Mert Hakan'ın fotoğrafını çekti, Galatasaraylı yöneticinin telefonuna el kondu

Mert Hakan'ın fotoğrafını çeken G.Saraylı isim ortalığı karıştırdı