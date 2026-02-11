Ahmet Davutoğlu: "Ak Parti Milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda Dakikalarca Alkışlamıyor Muydunuz Beni? Neredesiniz, Hangi Köşeye Sindiniz?"

(ANKARA) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı döneminde yaptığı temasların çarpıtıldığını belirterek, Mavi Marmara süreci ve İsrail'e yönelik tutumunu hatırlattı. "Epstein belgelerine" değinen Davutoğlu, "Allah şahit sizden korkmuyorum İsrail'den korkmadığımız gibi sizden de korkmuyorum. Ey iktidar sahipleri bu mücadeleyi beraber vermedik mi sizinle? Neden çıkıp da 'o bizim Dışişleri Bakanımızdı, neden ona saldırıyorsunuz? deme ahlakını göstermiyorsunuz. Ben sizin Dışişleri Bakanınız değil miydim? AK Parti milletvekilleri bu TBMM Genel Kurulu'nda dakikalarca alkışlamıyor muydunuz beni? Neredesiniz, hangi köşeye sindiniz? Neden hakkı konuşmaz hakka şahitlik etmezsiniz" dedi.

Yeni Yol Grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 240 liralık fitre tutarı üzerinden hesap yaparak, Türkiye'deki ekonomik sorunlara işaret etti. Davutoğlu, "Aylık fitre 7 bin 200 lira, 4 kişilik aile için 28 bin 800 lira ediyor. Asgari ücret 28 bin 75 lira. Yani fitreye muhtaç bir aile asgari ücretten daha fazlasına ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

Lüks iftar sofraları ile dar gelirli vatandaşların sofrası arasındaki farkı vurgulayan Davutoğlu, "Bir kişi 7 bin liraya iftar ediyor, 4 kişi 28 bin lira ödüyor. Bu, bir ailenin bir aylık fitre ihtiyacı. Bu nasıl adaletsizlik" diye sordu.

KYK bursu alan öğrencilerin ve emeklilerin durumuna da değinen Davutoğlu, 4 bin liralık bursla bir öğrencinin günlük 133 lirayla geçinmek zorunda kaldığını belirterek, "Gençlere reva görülen bu mu" dedi. En düşük emekli maaşının 20 bin lira olduğunu hatırlatan Davutoğlu, temel gıda ve Ramazan harcamaları üzerinden yaptığı hesapla emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekti.

Ramazan boyunca salon iftarlarına katılmayacaklarını açıklayan Davutoğlu, "Biz halk gibi yaşamazsak halk bizden kopar, biz de halkın vicdanından koparız" diye konuştu.

"Savaş içindeki Filistin'de gıda enflasyonu yüzde 21.8"

OECD verilerine atıf yapan Davutoğlu, Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyadan olumsuz yönde ayrıştığını kaydetti. Son yıllarda Türkiye'de gıda fiyatlarının yüzde 583 arttığını ifade eden Davutoğlu, İslam ülkeleri arasında da en yüksek gıda enflasyonunun Türkiye'de olduğunu belirterek, "Savaş içindeki Filistin'de ise gıda enflasyonu yüzde 21.86. Bunun tek izahı vardır arkadaşlar bu ülkeyi yönetenler matematik de bilmiyorlar ekonomi de bilmiyorlar" dedi.

Kredi kartı kullanımındaki artışa dikkat çeken Davutoğlu, borcunu ödeyemeyen kişi sayısının yükseldiğini belirterek, millet açığını kredi kartıyla kapatığını vurguladı.

"Siyaset, diyanet ve adalet itibar kaybetmemeli"

Konuşmasında siyasi etik vurgusu yapan Davutoğlu, "Bir ülkede üç şey itibar kaybetmemeli: Siyaset, diyanet ve adalet" dedi. Hem iktidarı hem de ana muhalefeti yolsuzluk iddiaları üzerinden eleştiren Davutoğlu, "Bu ülkeye siyasi ahlakı egemen kılacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol grubuna yönelik girişimlere det tepki gösteren Davutoğlu, üçüncü bir siyasi yol inşa etmek için temaslarını sürdüreceğini söyledi.

Çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, silah bırakmış örgüt mensuplarına tanınan hakların düşünce suçlularına tanınmamasını eleştirdi ve "Beraat etmiş KHK'lılara, hala içerde tutulan gazetecilere, düşünce suçu işlemiş, hiç eline silah almamış insanlara aynı adalet uygulamazsanız siz gerçekten adalete itibar kazandırmış olmazsınız" dedi.

"Neden hakkı konuşmaz, hakka şahitlik etmezsiniz"

Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı döneminde yaptığı temasların çarpıtıldığını ifade etti. Mavi Marmara süreci ve İsrail'e yönelik tutumunu hatırlatarak, "Epstein belgelerine" değinen Davutoğlu, şunları söyledi:

"Allah şahit sizden korkmuyorum İsrail'den korkmadığımız gibi sizden de korkmuyorum. Ey iktidar sahipleri bu mücadeleyi beraber vermedik mi sizinle? Neden çıkıp da 'o bizim Dışişleri Bakanımızdı, neden ona saldırıyorsunuz?' deme ahlakını göstermiyorsunuz. Ben sizin Dışişleri Bakanınız değil miydim? AK Parti milletvekilleri bu TBMM Genel Kurulu'nda dakikalarca alkışlamıyor muydunuz beni? Neredesiniz, hangi köşeye sindiniz? Neden hakkı konuşmaz, hakka şahitlik etmezsiniz. Cümle alem küffar üzerimize saldırmışken, o ahlaksız dosya ile benim adımı anmak için her türlü iftira atılırken siz neredesiniz? Kapalı kapılar ardında 'hocam işler iyiye gitmiyor, siz bıraktığınızda böyle değildi' demeyi biliyorsunuz. Çıkın ve konuşun, Müslümansanız konuşun, Türkseniz, Kürtseniz konuşun, insansanız konuşun ve 'bu Dışişleri Bakanı bizim Dışişleri Bakanımızdı, ahlakıyla, imanıyla, inancıyla Epstein dosyasında yer almadı, almayacak' diye konuşun Allah'tan korkmazlar."

Ahmet Davutoğlu, sözlerini, "Yalan ve iftira üzerine kurdukları dünyayı yıkacağız. Yeni bir yolda mücadelemizi sürdüreceğiz" diye tamamladı.