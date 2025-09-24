Aydın'ın Nazilli ilçesinde 50 yıldır berberlik yapan Ahmet Barın, yılın ahisi seçildi.

Nazilli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bir kafede 38. Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İsabeyli Mahallesi'nde 50 yıldır berberlik yapan 69 yaşındaki Ahmet Barın yılın ahisi seçildi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, programda esnafın sadece meslek ustası değil, aynı zamanda birer eğitimci olduğunu belirtti.

Barın'ın mesleğine uzun yıllar emek verdiğini kaydeden Kan, "Esnafın yetiştirdiği kişiler de aynı şekilde meslek ahlakını geleceğe taşıyacak. Esnaf toplum için ahlak ve görgü kurallarını öğreten değerli insanlardır." ifadelerini kullandı.