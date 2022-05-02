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Ahlat'ta bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Ahlat'ta bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Ahlat ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Ahlat ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Aşağı Çarşı Ulu Cami avlusunda düzenlenen programda Kaymakam Fikret Dağ, katılımcılarla bayramlaştı.

Yiyecek ve içecek ikramında bulunulan programa Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları da katıldı.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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