Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

İlçedeki kutlama programı, Yukarı Çarşı bölgesinden kapalı spor salonu önüne kadar yapılan gençlik yürüyüşüyle başladı.

Dev bayrak ve Atatürk posteriyle yürüyen gençlerin kutlama alanına gelmesiyle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Voleybol gösteri maçı ve jimnastik gösterileriyle devam eden törende, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.???????