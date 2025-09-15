Ahilik Haftası İçin İndirim Kampanyası Başlatıldı

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Ahilik Haftası'na özel indirim kampanyası yapılması için çalışma başlattıklarını belirtti.

TESOB Başkanı Metin Kara, yaptığı yazılı açıklamada, 22-28 Eylül'de kutlanacak Ahilik Haftası'nda indirim kampanyası yapılması için 49 esnaf odası başkanı ile görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Kara, "Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bu anlamlı haftada hem ahilik kültürünü yaşatmak hem de vatandaşlarımıza destek olmak adına bu haftaya özel bir indirim kampanyası yapılması için çalışma başlattık." ifadesini kullandı.

İstişareler sonrası belli oranlarda yapılması planlanan indirime tüm esnafların katılmasını isteyen Kara, "Bu indirimler kampanyasıyla da ahilik kültürünün temelinde yer alan paylaşma, yardımlaşma ve dürüst ticaret anlayışı vurgulanacak, vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlanacak, esnaf ve vatandaş ilişkileri daha da güçlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kara, indirim kampanyasına katılan esnaf ve sanatkarların iş yerlerine TESOB tarafından hazırlanan afişlerin asılacağını da kaydetti.