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Amerikan Kalp Derneği (AHA), ABD'de 2050'ye kadar inme geçirmiş kişi sayısının yaklaşık iki kat artarak 20 milyona yükselebileceğini bildirdi.

AHA tarafından, ABD'de inmenin gelecekte yol açacağı sağlık yükü ve maliyetine ilişkin bir rapor yayımlandı.

Buna göre, 2050'ye kadar inme geçiren ancak hayatını kaybetmeyen kişi sayısının neredeyse iki katına çıkarak 20 milyon kişiye yükseleceği tahmin edildi.

İnme yaygınlığının yüzde 3,9'dan 2050'de yüzde 6,4'e yükselmesinin öngörüldüğü, bu hastalığın yıllık ekonomik yükünün ise yüzde 535 artışla 423 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Veriler, ülkede 2020 itibarıyla inme geçirip hayatta kalan 10 milyon kişinin olduğunu göstermişti.

Kaynak: AA