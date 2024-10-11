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Türkiye'nin dış ticaret dengesi ağustosta 4,3 milyar dolar cari fazla verdi

Türkiye'nin dış ticaret dengesi ağustosta 4,3 milyar dolar cari fazla verdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 4,3 milyar dolar cari fazla verildiğini ve yıllık cari açığın 11,3 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altına düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verildiğini, yıllık cari açığın 11,3 milyar dolar olduğunu belirterek "Böylece 2023 yılı mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

"CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 1'İN ALTINA GERİLEDİ"

Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına gerilediğine işaret eden Şimşek, "Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verilirken yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu. Böylece 2023 yılı mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

"EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞI ARTIYOR"

Şimşek, yılın 8 ayında portföy girişlerinin 24,9 milyar dolar iken banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel

Mehmet Şimşek Türkiye

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