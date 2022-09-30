Ağrı gündem haberi: Ağrı'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler yaptıkları resimlerden sergi açtı Güncel Haberler Gelen Ağrı haberine göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin yaptığı resimler sergilendi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin yaptığı resimler sergilendi. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin topluma uyum sağlamlarını sağlamak ve el becerilerini keşfetmek amacıyla çalışma yapıldı. Hükümlüler, çalışma çerçevesinde Türk bayrağı, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Ömer Halis Demir ve Mehmetçik'i konu alan bir çok alanda resimler yaptı. Söz konusu resimlerden Doğubayazıt Adalet Sarayı önünde sergi açıldı. Serginin açılışına, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçıngöz, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt ve Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Ceylan katıldı. Bir süre ziyaretçilere açık olacak sergiden elde edilecek gelir hükümlülere verilecek. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Söylemez Doğubeyazıt Cumhuriyet Ağrı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ağrı gündem haberi: Ağrı'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler yaptıkları resimlerden sergi açtı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.