Ağrı Dağı Yeniden Karla Kaplandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin zirvesi olan dağın zirvesinde oluşan kar örtüsü, yaz aylarında dağcıların ilgisini çeken güzel manzaralar sundu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı yeniden karla kaplandı.
Kenti beyaza bürüyen kar yağışı, 5 bin 137 rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nda da etkili oldu.
Özellikle yaz aylarında dağcıların uğrak mekanı haline gelen Ağrı Dağı'nın zirvesini saran bulutlar ve kar örtüsü, güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel