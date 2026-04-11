SPK açığa satış yasağını 24 Nisan'a kadar uzattı

Güncelleme:
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına yönelik tedbirlerin 24 Nisan'a kadar süreceğini açıkladı. Ayrıca, kredili işlemlerle ilgili öz kaynak oranının esnetilmesi de aynı tarihe kadar devam edecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 24 Nisan seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.

Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde korkulan olmadı
Süper Lig play-off'ları için mücadele ettiler! Çorum FK, Pendikspor'u uzatmalarda üzdü

Süper Lig play-off'u için mücadele ettiler! Her şey 90+3'te değişti
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Ödem ve kanama tespit edildi

Göztepe maçının yıldızıydı! Galatasaraylıları kahreden sakatlık
Süper Lig play-off'ları için mücadele ettiler! Çorum FK, Pendikspor'u uzatmalarda üzdü

Süper Lig play-off'u için mücadele ettiler! Her şey 90+3'te değişti
Robertson anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu: Kümede kalın, geleyim

Anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu
Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor

Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor