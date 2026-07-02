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Ağrı'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle çocuklar yüzme öğreniyor

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Ağrı'da çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında ücretsiz yüzme eğitimleri başladı. Uzman antrenörler eşliğinde verilen kurslar yıl boyunca devam edecek.

Ağrı'da çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi, yüzme öğrenmeleri ve boğulma vakalarının önlenmesine katkı sağlanması amacıyla yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında ücretsiz yüzme eğitimleri başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde yaş gruplarına göre oluşturulan seanslarda yüzme öğreniyor.

Haftanın belirli günlerinde ücretsiz devam eden kurslar, yıl boyunca sürecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, yüzme eğitimi alan çocuklara ve gençlere havuzda ziyarette bulundu, tesislerin hijyen ve güvenlik standartlarını kontrol etti.

Çelebi, hedeflerinin sporla büyüyen, özgüvenli nesil yetiştirmek olduğunu söyledi.

Projenin önemine değinen Çelebi, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen bu anlamlı proje sayesinde çocuklarımızı ve gençlerimizi suyla, sporla ve özgüvenle buluşturuyoruz. Sloganımız net, 'bu şehirde yüzme bilmeyen kalmasın.' Uzman antrenörlerimiz eşliğinde, tam güvenli ve hijyenik tesislerimizde evlatlarımıza bu imkanı ücretsiz sunuyoruz. Spor, çocuklarımızın sadece fiziksel sağlığını değil, disiplin ve özgüven kazanarak zihinsel gelişimlerini de destekliyor. Tüm ailelerimizi çocuklarını bu kurslara kaydetmeye davet ediyorum."

Çelebi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve antrenörlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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